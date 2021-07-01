На вебсайті Awkward Family Photos ось вже 12 років публікують цікаві, смішні та кумедні фотографії, які знаходять у сімейних альбомах. Там можна знайти світлини з весіль, випускних вечорів, спільних відпусток та багато іншого.

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Окремої уваги заслуговує розділ, присвячений знаменитостям, адже тут можна побачити звичайних людей, які напрочуд схожі на популярних акторів, співаків та інших зірок.

"Мій прадідусь схожий на Джоні Деппа"

"Коли мій син був маленьким, він дуже нагадував Денні ДеВіто"

"Я дивився серіал "Парки та зони відпочинку", а мама подумала, що це відео з моїм батьком"

"Можливо, дідусь забув сказати мені, що має ліцензію на вбивство"

"Це мій друг у віці 13 років. Він був схожий на Наталі Портман"

"Колись мій дідусь був викапаним Джеком Блеком"

"Журнал Lakers опублікував наше з сином фото на сторінці знаменитостей. Вони подумали, що я – Зак Галіфіанакіс"

"Наприкінці 1940-х років мій дядько був двійником Джозефа Гордона-Левітта"

"В дитинстві я був дуже схожий на Елтона Джона"

"Ох, як мій молодий дідусь був схожий на Ченнінга Тейтума"

"Дядько мого чоловіка нагадує мені Джеймса Франко. На фото він у Польщі приблизно у 1970 році"

"21 рік тому моя дівчина була як Дастін з "Дивних див""

"Мені сказали, що я схожий на Майкла Фелпса"

"Колись хтось прикинувся Томом Крузом у магазинчику в Таїланді, і його досі там пам'ятають"

"Я переглядала дитячі альбоми свого чоловіка, і зрозуміла, що в дитинстві він був Дакотою Феннінг з коротким волоссям"