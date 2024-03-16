Ранню картину Ван Гога продали за шалену суму: тепер вона буде у приватному музеї

Картину Вінсента Ван Гога, що має назву "Голова селянки в білому чіпці", продали на аукціоні. І хоча ім'я покупця не називають, проте відомо, що він купив її за 4,5 мільйона євро.

Аукціон відбувся у Новому Орлеані. На продаж картину виставила американська галерея M. S. Rau.

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Що відомо про саму картину

Цю картину Ван Гог написав ще у 1884 році, коли жив у нідерландському місті Нуенен. Художник написав декілька картин, що зображують селянок у білих чіпцях. На зворотному боці однієї з них у 2022 році за допомогою рентгена знайшли автопортрет Ван Гога.

Варто зазначити, що чималу кількість картин Ван Гога продають на аукціонах за фантастичні суми. Аукціонний рекорд за роботи Ван Гога встановили у 1990 році. Тоді "Портрет доктора Гаше" продали за 83 мільйони доларів. А акварель Ван Гога продали на аукціоні за рекордні 35,9 мільйона доларів.



Картина Ван Гога / Фото ANP

Раніше невелику картину розміром 23 на 17 сантиметрів продали на аукціоні майже за 14 мільйонів доларів. Хоча спершу її оцінювали лише у 14 тисяч доларів. Все через те, що завдяки ретельному дослідженню вдалося з'ясувати, що картина насправді належить відомому художнику Рембрандту.