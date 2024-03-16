Ранню картину Ван Гога продали за шалену суму: тепер вона буде у приватному музеї
Джерело:L1 Nieuws
Картину Вінсента Ван Гога, що має назву "Голова селянки в білому чіпці", продали на аукціоні. І хоча ім'я покупця не називають, проте відомо, що він купив її за 4,5 мільйона євро.
Аукціон відбувся у Новому Орлеані. На продаж картину виставила американська галерея M. S. Rau.
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Що відомо про саму картину
Цю картину Ван Гог написав ще у 1884 році, коли жив у нідерландському місті Нуенен. Художник написав декілька картин, що зображують селянок у білих чіпцях. На зворотному боці однієї з них у 2022 році за допомогою рентгена знайшли автопортрет Ван Гога.
Варто зазначити, що чималу кількість картин Ван Гога продають на аукціонах за фантастичні суми. Аукціонний рекорд за роботи Ван Гога встановили у 1990 році. Тоді "Портрет доктора Гаше" продали за 83 мільйони доларів. А акварель Ван Гога продали на аукціоні за рекордні 35,9 мільйона доларів.
Раніше невелику картину розміром 23 на 17 сантиметрів продали на аукціоні майже за 14 мільйонів доларів. Хоча спершу її оцінювали лише у 14 тисяч доларів. Все через те, що завдяки ретельному дослідженню вдалося з'ясувати, що картина насправді належить відомому художнику Рембрандту.Набридли буденні розваги? Створіть атмосферу казино у своїй квартирі! Ліцензійна онлайн-платформа slotoking зібрала ігри з найкращих закладів Лас-Вегаса. Тож ви зможете насолодитися рулеткою, блекджеком та лотереями з живим дилером.