Хоча спершу її оцінювали лише у 14 тисяч доларів.

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Все через те, що завдяки ретельному дослідженню вдалося з'ясувати, що картина насправді належить відомому художнику Рембрандту.

Під час дослідження, яке тривало 20 місяців, експерти використовували рентгенівський аналіз та інфрачервону візуалізацію і консультувалися з кількома провідними дослідниками Рембрандта. Картина намальована олією і має назву "Поклоніння королів".

Її вперше виявили ще у 1955 році, коли її придбав JCH Heldring в Амстердамі. Полотно викликало неабиякий інтерес, тому що практично всі картини Рембрандта перебувають у музеях по всьому світу. І на аукціонах практично ніколи не з'являються.

Що відомо про художника Рембрандта Рембрандт, є одним із найвидатніших і найвпливовіших художників європейської історії, особливо в епоху Золотого століття Нідерландів. Народившись 15 липня 1606 року в Лейдені, Нідерланди, Рембрандт досяг значного успіху як портретист, майстер жанрових сцен, історичних та біблійних картин.



Він відомий своїм глибоким вивченням людських емоцій, світлотіні, інноваційним використанням світла та тіні, а також майстерним зображенням текстур і деталей. Рембрандтова здатність передати глибоку психологічну складність і нюанси людського стану робить його твори особливо захоплюючими та багатогранними.

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