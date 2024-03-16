Аукцион состоялся в Новом Орлеане. На продажу картину выставила американская галерея M. S. Rau.

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Что известно о самой картине

Эту картину Ван Гог написал еще в 1884 году, когда жил в нидерландском городе Нуенен. Художник написал несколько картин, изображающих крестьянок в белых чепцах. На обратной стороне одной из них в 2022 году с помощью рентгена нашли автопортрет Ван Гога.

Стоит отметить, что немалое количество картин Ван Гога продают на аукционах за фантастические суммы. Аукционный рекорд за работы Ван Гога установили в 1990 году. Тогда "Портрет доктора Гаше" продали за 83 миллиона долларов. А акварель Ван Гога продали на аукционе за рекордные 35,9 миллиона долларов.



Картина Ван Гога / Фото ANP

Ранее небольшую картину размером 23 на 17 сантиметров продали на аукционе почти за 14 миллионов долларов. Хотя сначала ее оценивали лишь в 14 тысяч долларов. Все потому, что благодаря тщательному исследованию удалось выяснить, что картина на самом деле принадлежит известному художнику Рембрандту.

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