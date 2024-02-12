У мережі з'явилося кумедне відео, на якому частина лижників не можуть втриматися на ногах.

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Відомо, що це спричинило справжній колапс.

Між ними ледве можна було проїхати. Одні перекидалися в кучугурах, інші розляглися на снігу і не могли встати,

– пише видання.

У мережі відео п'яних лижників зібрало вже понад 50 мільйонів переглядів.

В Австрії п'яні лижники заблокували трасу на схилі гори: дивіться відео

Раніше ми писали про жінку з Лондона подала до суду на чоловіка, якого раніше кохала, адже з'ясувалося, що той жив подвійним життям та шпигував за нею. Їхні стосунки тривали 6 років, поки жінка не дізналася правду.

Під час відпочинку в Альпах вона побачила на телефоні коханого повідомлення від двох дітей, які називали його татом. Жінка була шокована, дізнавшись більше подробиць таємного життя свого коханого.