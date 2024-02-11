Їхні стосунки тривали 6 років, поки Ліза не дізналася правду.

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Під час відпочинку в Альпах вона побачила на телефоні коханого повідомлення від двох дітей, які називали його татом.

Неможливо перебувати у стосунках з кимось шість років і раптом дізнатися, що в нього є діти, про яких ти нічого не знала, – це ненормально. Тоді мені здавалося, ніби гори пливуть, і я втрачаю зв'язок з реальністю,

– згадала Ліза.

Як з'ясувалось, таємного агента відправили шпигувати за жінкою у межах спеціального розслідування. Однак службове завдання перетворилось на справжній детектив із заплутаною любовною лінією. Момент істини настав після того, як британка перевірила паспорт свого коханого і побачила інше ім'я – Марк Кеннеді, а не Марк Стоун.

Жінка подала позов до суду

Жінка подала заяву до суду і виграла позов проти лондонської поліції, отримавши майже 230 тисяч фунтів стерлінгів компенсації за порушення прав людини.

Також було встановлено, що під час своєї роботи під прикриттям поліцейський, у якого є законна дружина та діти, окрім Вілсон, мав сексуальні стосунки щонайменше ще з 10 іншими жінками.



Чоловік 6 років видавав себе за іншу людину / Фото Daily Record

Раніше ми писали, що американець, на ім'я Нікко Д'Амброзіо подав позов до суду на суму 75 мільйонів доларів проти 27 жінок. Він звинуватив жінок у тому, що їхні коментарі в групі "Ми зустрічаємося з тим самим хлопцем" заплямували його репутацію.