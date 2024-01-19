Д'Амброзіо звинуватив жінок у тому, що їхні коментарі в групі "Ми зустрічаємося з тим самим хлопцем" заплямували його репутацію.

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Група, яка спочатку з'явилася в Нью-Йорку, швидко поширилася на інші великі міста і стала популярною серед жінок для обміну досвідом у стосунках.

У своїх коментарях жінки називали Д'Амброзіо нав'язливим і звинувачували його у тому, що він "використовував" їх. За словами однієї учасниці, він "дуже швидко став нав'язливим" і "виставляв свої гроші напоказ". Інша заявила, що після того, як вона відмовилася провести з ним ніч, він надіслав їй безліч повідомлень.

Д'Амброзіо зізнався, що зустрічався з декількома жінками з групи, але стверджував, що стосунки були несерйозними. Він звинувачує одну з учасниць у поширенні брехні та спробі зіпсувати його репутацію.

Що вимагає чоловік у суді

Адвокати чоловіка вимагають відшкодування за моральні та матеріальні збитки. У скарзі йдеться, що "поведінка обвинувачених була настільки обурлива, що вона виходить за рамки пристойності в цивілізованому суспільстві".

Їхня протиправна поведінка настільки обурлива за своїм характером і настільки радикальна за рівнем, що вона виходить за всі можливі рамки пристойності і повинна розглядатися як звіряча і нетерпима в цивілізованому суспільстві,

– поскаржився Д'Амброзіо.

Цікаво, що раніше канадієць, який звинувачував уряд у лісових пожежах, сам виявився палієм. Чоловік, якого спочатку вважали лише свідком пожеж, під час допитів виявив особливу зацікавленість до подій, що викликало підозри серед правоохоронців. Підпалювач врешті-решт зізнався у влаштуванні дев'яти пожеж.