Паре, відомий своїми активними публікаціями теорій змови у соціальних мережах, особливо на тему змін клімату та лісових пожеж, несподівано виявився винуватцем власних звинувачень.

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Він зізнався у влаштуванні 14 підпалів, які привели до вимушеної евакуації сотень людей.

Що відомо про цю справу

Суд у місті Шибугамо, що відбувся в понеділок, 15 січня, висвітлив шокуючі подробиці цієї справи. Прокурор Марі-Філіп Шаррон розкрила, що дві з пожеж, влаштованих Паре, спричинили евакуацію приблизно 500 будинків у невеликому населеному пункті, розташованому за 425 кілометрів на північний захід від Квебеку.

Паре, якого спочатку вважали лише свідком пожеж, під час допитів з 2 червня виявив особливу зацікавленість до подій, що викликало підозри серед правоохоронців. Підпалювач врешті-решт зізнався у влаштуванні дев'яти з цих пожеж.

Відстеження його пересувань виявило, що Паре перебував у місцях інших пожеж 1 і 5 вересня. Затриманий 7 вересня, він мовчазно визнав свою вину на слуханнях, відповівши "так" на низку запитань судді.

Чому це важливо

Лісові пожежі в Канаді, особливо в провінції Квебек, є важливою екологічною проблемою, яка викликає занепокоєння як у місцевого населення, так і у наукової спільноти. Квебек, з його величезними лісовими масивами та змінною кліматичною діяльністю, є одним із регіонів, найбільш уразливих до пожеж.

Раніше ми писали, що у травні 2023 року у Канаді пройшла наймасштабніша евакуація населення в історії країни. Причиною стали сильні лісові пожежі, через які у багатьох містах оголосили надзвичайний стан.

Пожежі в лісах Квебеку мають серйозні екологічні, економічні та соціальні наслідки. Вони не тільки знищують природні середовища існування та біорізноманіття, але й призводять до втрат житла для людей, а також до значних матеріальних збитків.