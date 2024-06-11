Птах увірвався у прямий ефір, сівши на голову репортерці: кумедне відео

З репортеркою каналу CNBC стався доволі курйозний випадок. Під час репортажу поблизу Білого дому їй на голову сів голуб.

Цей момент потрапив на відео. Відомо, що репортерка якраз збиралася вийти у прямий ефір.

Дивіться також "Нічого не знає про політику": депутатом Європарламенту на Кіпрі став 24-річний ютубер

Журналістка була шокована і вигукнула: "Боже мій, це приземлилося на мене". Голуб одразу ж полетів, а жінка намагалася зрозуміти, що щойно сталося.

Так, я в порядку,

– сказала вона продюсерам.

Зрештою вона вирішила поділитися частинкою відео у своїх соцмережах, аби інші також могли посміятися з цього випадку.

Птах увірвався у прямий ефір: дивіться відео

Вона підписала відео так:

Я знаю, що сьогодні було багато новин, але пташка сіла на мою голову в Білому домі прямо перед тим, як я вийшла в прямий ефір. Він справді просто хотів потрапити у прямий ефір.

Коментатори посміялися з цього та нагадали жінці давнє прислів'я, що голуб, який сідає на людину, приносить удачу.

Раніше ми писали про 35-річну жінку, яка виявила, що все життя неправильно вимовляла своє ім'я.