Вражає, але за хлопця проголосував майже кожен п'ятий виборець, що взяв участь у голосуванні.

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Хлопець не очікував опинитися в Європарламенті

Сам Панайоту пояснив, що подав свою кандидатуру до Європарламенту у квітні. Тоді він заявив, що його мета – не бути обраним, а мотивувати молодь займатися політикою.

Я ніколи в житті не голосував, і одного разу вночі я сказав собі, що якщо я ніколи не буду голосувати і ніколи не буду цікавитися, ті ж самі ботаніки завжди будуть при владі, і я сказав: "Досить!",

– пояснив блогер.

Що відомо про ютубера Фідіас Панайоту має приблизно 2,6 мільйона підписників на своєму каналі в ютубі, відколи він почав робити публікації у 2019 році. Він став популярним, коли оголосив про "місію" обійняти Ілона Маска, що йому зрештою вдалося.



Минулого року він викликав суперечки, намагаючись подорожувати Індією та Японією безоплатно, а натомість випрошуючи гроші.

Блогер зізнався, що не має жодного уявлення про політику чи Європейський Союз, але стверджував, що готовий вчитися.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон продемонстрував російські військові бази, які, на його думку, можна атакувати. Реакція на ці заяви була різкою: українці підтримали, а окупанти та російські пропагандисти обурилися.