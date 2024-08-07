"Скоро буде": українці жартують, що у бургерній у Курській області з'явиться кальян на борщі
7 серпня 2024, 20:30Читать новость на русском
Українці активно обговорюють у соцмережах можливу появу кальянів на борщі в бургерній у російському місті Суджі. Цей жарт з'явився на тлі рішучого просування ЗСУ у Курській області.
Відповідні коментарі з'явилися на відмітці закладу на Google Maps, передає Розваги 24.
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Така реакція українців підкреслює наш креативний підхід до обговорення новин та здатність знаходити гумор у будь-якій ситуації. А кожен з коментарів потребує окремої уваги! Ось декілька з них:
- "Таке собі, гостям не дуже раді, державною українською мовою не розмовляють, на що вони сподіваються?".
- "Обслуговування російською!".
- "В меню відсутній український борщ та полтавськи галушки. Гривні не приймають, картки моно та приват не обслуговуються. Під столиками сидять (ховаються) перелякані строковики".
Кумедні коментарі / Скриншот
Додамо, що раніше українські війська нібито наблизилися до міста Суджа Курської області РФ. В районі тривають інтенсивні бої.