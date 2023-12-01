Пограбування відбулося на знаменитому перехресті Сібуя в Сіндзюку (Токіо).

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Чоловіки у шоломах хотіли зчинити пограбування одного з магазинів, але це помітив ювелір. Він вибіг на них, тримаючи в руках зброю, винайдену сотні років тому воїнами-самураями: сасумату японський бойовий ухват.

Завдяки своїм умінням він стримав трьох чоловіків у мотоциклетних шоломах, а потім ще й завдав удару по мотоциклу. Японські ЗМІ повідомили, що після недільного інциденту двох підозрюваних заарештували, а пошуки третього тривають.

Цікаво! В Японії короткоствольна зброя заборонена, а володіння мисливською зброєю жорстко зарегульоване.

Продажі бойових ухватів зросли

Після того, як ця ситуація набула розголосу, інтерес до сасумати почав невпинно зростати.

Довідка. Сасумати – це така середньовічна зброя для самооборони із захоплювачем на кінці, яка дає змогу утримувати нападника на відстані.

Компанія, яка раніше продавала лише кілька штук такої зброї на місяць, тепер отримує до 10 замовлень на день. Президент компанії попередив про необхідність навчання перед використанням сасумати, зазначивши, що вона призначена для самооборони і вимагає певних навичок для ефективного використання.

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