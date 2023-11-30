Сама жінка пояснила, що просто хотіла передати Порошенку важливі документи.

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Але для того, щоб досягти бажаного, жінка пішла на відчайдушний крок і вкусила правоохоронця, який не пропускав її до Порошенка. Відомо, що у той момент колишній український лідер перебував в одному з ресторанів Львова.

Після інциденту поліцейські затримали жінку.

Яке покарання світить жінці

Суд визнав жінку винною за статтею 345 про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Як наслідок – суд засудив жінку до 1 року позбавлення волі. Проте суд звільнив засуджену у зв'язку із закінченням строків давності.

Цікаво! Охоронець президента Туреччини Ердогана врятував його від оси. Комаха сіла на плече президента. Імовірно, політик не помітив її, оскільки мав важливий виступ. Однак охоронець врятував Ердогана.

Раніше ми писали про жінку, яка "була одержима сатаною". Моторошний інцидент стався на рейсі авіакомпанії Frontier Airlines. Однак з пасажирок поводилася вкрай неадекватно.