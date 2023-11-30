Сама жінка пояснила, що просто хотіла передати Порошенку важливі документи.
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Але для того, щоб досягти бажаного, жінка пішла на відчайдушний крок і вкусила правоохоронця, який не пропускав її до Порошенка. Відомо, що у той момент колишній український лідер перебував в одному з ресторанів Львова.
Після інциденту поліцейські затримали жінку.
Яке покарання світить жінці
Суд визнав жінку винною за статтею 345 про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Як наслідок – суд засудив жінку до 1 року позбавлення волі. Проте суд звільнив засуджену у зв'язку із закінченням строків давності.
Раніше ми писали про жінку, яка "була одержима сатаною". Моторошний інцидент стався на рейсі авіакомпанії Frontier Airlines. Однак з пасажирок поводилася вкрай неадекватно.