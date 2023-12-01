Ограбление произошло на знаменитом перекрестке Сибуя в Синдзюке (Токио).

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Мужчины в шлемах хотели совершить ограбление одного из магазинов, но это заметил ювелир. Он выбежал на них, держа в руках оружие, изобретенное сотни лет назад воинами-самураями: сасумату японский боевой ухват.

Благодаря своим умениям он сдержал троих мужчин в мотоциклетных шлемах, а потом еще и нанес удар по мотоциклу. Японские СМИ сообщили, что после воскресного инцидента двоих подозреваемых арестовали, а поиски третьего продолжаются.

Любопытно! В Японии короткоствольное оружие запрещено, а владение охотничьим оружием жестко зарегулировано.

Продажи боевых ухватов выросли

После того, как эта ситуация получила огласку, интерес к сасумату начал неустанно расти.

Справка. Самосумы – это средневековое оружие для самообороны с захватчиком на конце, которое позволяет удерживать нападающего на расстоянии.

Компания, которая раньше продавала всего несколько штук такого оружия в месяц, теперь получает до 10 заказов в день. Президент компании предупредил о необходимости обучения перед использованием сасуматы, отметив, что она предназначена для самообороны и требует определенных навыков для эффективного использования.

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