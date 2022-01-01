Драконяче яйце в стилі серіалу "Гра престолів" було виконане вручну майстрами компанії Faberge. Згодом виріб виставили на продаж за 2,2 мільйонів доларів.

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Виріб, зовнішня оболонка, якого складається з листів 18-каратного золота та, який прикрашений діамантами, рожевими сапфірами та рубінами, придбав невідомий покупець.

Щоб передати "драконячу луску", майстри використовували подрібнене скло блакитного, сірого, лілового та фіолетового кольору. Його перетворили на пасту, наклали у вигляді шару, обпалили та відполірували.

Faberge представили драконяче яйце у стилі "Гри престолів" / Фото Hollywood Reporter

У центрі яйця, що розкривається, знаходиться ще одне яйце, а всередині нього – рубін. Він знаходиться на знімній коронці з білого золота. Його також можна використовувати як кулон до ланцюжка.

Faberge представили драконяче яйце у стилі "Гри престолів" / Фото Hollywood Reporte

Faberge представили драконяче яйце у стилі "Гри престолів" / Фото Hollywood Reporter

Створення культового яйця "Гра престолів": дивитись онлайн