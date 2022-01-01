Майстер зі створення незвичайних головоломок – угорський художник Гергей Дудаш підготував новорічну загадку для своїх шанувальників. Натхнений новорічними святами, він придумав нове завдання, де серед безлічі яскравих зображених предметів потрібно знайти декілька, які ховаються за всією цією строкатістю і повторенням одного і того ж елемента.

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Завдання полягає в тому, щоб знайти трьох маленьких поросят, які погубили святкові шапочки на зображенні. Це буде нелегко – подивіться дуже уважно на кожну тваринку, щоб приховані елементи на зображенні не відвертали вашу увагу.

Головоломка тижня: загубили під час святкування – допоможіть поросятам знайти шапочки / Фото The Dudolf

Знайшли всі головні убори? Ще ні? У вас є ще один шанс – закрийте очі, зробіть вдих і знову уважно подивіться на ілюстрацію.

Головоломка тижня / Фото The Dudolf

Якщо ви так і не знайшли поросят без ковпачків, ми поділимося відповіддю. Після того, як ви їх побачите – більше ніколи не зможете їх розбачити.

Загубили під час святкування – допоможіть поросятам знайти шапочки / Фото The Dudolf