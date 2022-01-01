Драконье яйцо в стиле сериала "Игра престолов" было выполнено вручную мастерами компании Faberge. Впоследствии изделие выставили на продажу за 2,2 миллиона долларов.

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Изделие, внешняя оболочка которого состоит из листов 18-каратного золота, украшенное бриллиантами, розовыми сапфирами и рубинами, приобрел неизвестный покупатель.

Чтобы передать "драконью чешую", мастера использовали дробленое стекло голубого, серого, лилового и фиолетового цвета. Его превратили в пасту, наложили в виде слоя, обожгли и отполировали.

Faberge представили драконье яйцо в стиле "Игры престолов" / Фото Hollywood Reporter

В центре раскрывающегося яйца находится еще одно яйцо, а внутри него – рубин. Он находится на съемной коронке из белого золота. Его также можно использовать как кулон к цепочке.

Faberge представили драконье яйцо в стиле "Игры престолов" / Фото Hollywood Reporter

Faberge представили драконье яйцо в стиле "Игры престолов" / Фото Hollywood Reporter

Создание культового яйца "Игра престолов": смотреть онлайн