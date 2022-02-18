Пристрасть спортсмена: недопалок сигари Майкла Джордана продають на аукціоні

На нью-йоркському аукціоні Lelands з'явився цікавий лот. Там продають залишки сигари, частково викуреної відомим баскетболістом Майклом Джорданом.

Сигару Майкла Джордана виставили на аукціон

Аукціон Lelands спеціалізується на пам'ятних речах зі сфери спорту. Сигара Майкла Джордана потрапила до них від жінки, яка зустріла легендарного спортсмена на курорті Arizon a Biltmore Resort у Фініксі восени 2021 року.

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Вона попросила Майкла про фото і він погодився. У цей момент баскетболіст саме курив сигару, тож зупинився та затушив її. Після цього він швидко сфотографувався з шанувальницею та пішов далі. Помітивши, що спортсмен залишив недопалок у попільничці, жінка вирішила забрати його з собою, а тепер продає.

Майкл Джордан курить ту саму сигару / Фото Lelands

Представлений лот – це залишок першокласної сигари Oliva V Melanio, виготовленої з кубинських зерен у Нікарагуа. Недопалок має приблизно 8 сантиметрів у довжину. Попільничка, яка продається разом з ним зроблена з важкого якісного скла.

Майкл Джордан відомий своєю любов'ю до сигар. Він почав палити ще у 1991 році, а зараз викурює до 6 сигар за день.

Стартова ставка – 500 доларів (14 150 гривень). Аукціон триватиме до 12 березня.

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