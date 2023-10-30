Інцидент стався у суботу, 28 жовтня, у празькому Віткові. Там відбулася урочиста церемонія з нагоди річниці заснування Чехословаччини.

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Президент Чехії підняв бойовий прапор перед вишикуваною почесною вартою. Але коли чеський лідер взяв прапор у руки, то випадково вдарив одного із солдатів по голові, збивши з нього кашкета.

Президент Чехії випадково збив кашкета з голови солдата: дивіться відео

Президент Чехії попросив вибачення

І хоча солдат жодним чином не відреагував на інцидент, президент Чехії таки вирішив перепросити у нього.

Я відчуваю необхідність перепросити, хоча б таким чином, за фізичну або психологічну шкоду, заподіяну члену замкової варти, якого зачепив бойовий прапор під час церемонії у Віткові,

– написав Петр Павел.

Павел запевнив громадськість, що зробив це абсолютно випадково.

Це точно не була спроба урізноманітнити стандартну військову процедуру новим елементом. Я просто недооцінив вагу,

– додав він.

Нагадаємо, що раніше Джо Байден потрапив у незручну ситуацію. Очільник США сконфузився під час промови про війни в Ізраїлі та Україні. Відомо, що у цій промові він пояснив, чому необхідно підтримувати Україну та Ізраїль, а також порівняв бойовиків ХАМАС і Путіна.