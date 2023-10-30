Инцидент произошел в субботу, 28 октября, в пражском Ветке. Там прошла торжественная церемония по случаю годовщины основания Чехословакии.

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Президент Чехии поднял боевое знамя перед выстроенной почетной стражей. Но когда чешский лидер взял флаг в руки, то случайно ударил одного из солдат по голове, сбив с него фуражку.

Президент Чехии случайно сбил фуражку с головы солдата: смотрите видео

Президент Чехии попросил прощения

И хотя солдат никоим образом не отреагировал на инцидент, президент Чехии решил извиниться перед ним.

Я чувствую необходимость извиниться, хотя бы таким образом, за физический или психологический ущерб, причиненный члену замкового караула, которого задел боевой флаг во время церемонии в Веткове,

– написал Петр Павел.

Павел заверил общественность, что сделал это совершенно случайно.

Это точно не была попытка разнообразить стандартную военную процедуру новым элементом. Я просто недооценил вес,

– добавил он.

Напомним, что ранее Джо Байден попал в неловкую ситуацию. Глава США сконфузился во время речи о войнах в Израиле и Украине. Известно, что в этой речи он объяснил, почему необходимо поддерживать Украину и Израиль, а также сравнил боевиков ХАМАС и Путина.