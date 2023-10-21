Саме так сталося і під час його промови про війни в Україні та Ізраїлі.
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Промову Байден виголосив 19 жовтня в Овальному кабінеті Білого дому. Того ж дня він здійснив 7-годинний переліт з Ізраїлю до США.
Ми отримаємо те, чого не хочемо, – скажи чітко, ми не прагнемо – ми не прагнемо до того, щоб американська армія воювала в Росії,
– заявив Байден, кажучи про війни в Ізраїлі й Україні.
Промова Байдена: дивіться відео
Зауважимо, що це був другий візит американського президента в зону активних бойових зіткнень протягом року.
"Мені сказали, що я був першим президентом після Лінкольна, який побував у зоні активних бойових зіткнень, які не контролюють американські війська", – додав Байден.