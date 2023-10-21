Саме так сталося і під час його промови про війни в Україні та Ізраїлі.

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Промову Байден виголосив 19 жовтня в Овальному кабінеті Білого дому. Того ж дня він здійснив 7-годинний переліт з Ізраїлю до США.

Ми отримаємо те, чого не хочемо, – скажи чітко, ми не прагнемо – ми не прагнемо до того, щоб американська армія воювала в Росії,

– заявив Байден, кажучи про війни в Ізраїлі й Україні.

Промова Байдена: дивіться відео

Зауважимо, що це був другий візит американського президента в зону активних бойових зіткнень протягом року.

"Мені сказали, що я був першим президентом після Лінкольна, який побував у зоні активних бойових зіткнень, які не контролюють американські війська", – додав Байден.

Цікаво! У ніч проти 20 жовтня за київським часом Джо Байден звернувся до нації. Він пояснив американцям, чому необхідно підтримувати Україну та Ізраїль, а також порівняв бойовиків ХАМАС і Путіна.