Детальніше про те, коли можна дивитися новенький бойовик, та про інші кінопрем'єри цього тижня в Україні – розповідає 24 Канал.

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Місія неможлива: Розплата. Частина перша

Жанр, країна: бойовик, пригоди, кримінал, США.

У головних ролях: Том Круз, Ребекка Ферґюсон, Пом Клементьєв, Гейлі Етвелл, Ванесса Кірбі.

Режисер: Крістофер МакКуоррі.

У прокаті: з 13 до 26 липня 2023.

Тривалість: 163 хвилини.

Вікові обмеження: 16+.

Це вже сьома частина легендарної франшизи. У ній описані події, що відбуваються після фільму "Місія нездійсненна: Фолаут". Група оперативників на чолі з Ітаном Хантом береться за важливу справу. Вони знову рятуватимуть світ і заради цього ризикуватимуть своїм життям. Головним антагоністом у стрічці буде Есай Моралес.

Раніше Круз розповів шанувальникам, що планує подивитися найближчим часом у кінотеатрі. Актор показав фото з квитками на "Індіану Джонса", що вже вийшов у прокат, а також на "Оппенгеймера" й "Барбі", які з'являться на великих екранах 20 липня.



Також 61-річний Круз зізнався, що хоче зніматися у фільмах "Місія нездійсненна" ще дуже довго. Його надихає "вічний" Гаррісон Форд, якому вже за 80.

Дивіться офіційний трейлер "Місія неможлива: Розплата. Частина перша" українською: ​

"Просто кров"

Жанр, країна: трилер, драма, кримінал, США.

У головних ролях: Джон Гец, Френсіс Макдорманд, Ден Гедая, М. Еммет Волш, Ван Брукс, Ракель Гавіа, Семм-Арт Вільямс, Дебора Ньюманн, Голлі Гантер.

Режисер: Джоел Коен.

У прокаті: з 14 липня 2023.

Тривалість: 99 хвилин.

Вікові обмеження: 16+.

Стрічка розповідає про власника американського бару Джуліана Марті. Він наймає детектива Лорена, бо підозрює, що дружина (Еббі) йому зраджує. Той з'ясовує, що це дійсно так – у неї роман з працівником закладу. Охоплений жагою помсти Джуліан пропонує детективу винагороду за вбивство Еббі та її коханця. Той погоджується, але не підозрює, наскільки багато смертей потягне за собою це рішення.

Дивіться офіційний трейлер "Просто кров" українською: ​​