Круз вже придбав квитки на фільми "Оппенгеймер" та "Барбі", прем'єра яких запланована у США на 21 липня. Раніше він подивиться у кіно й продовження історії про Індіану Джонса.

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Голлівудська зірка любить кінотеатри

Як наголосили у Sydney Morning Herald, всі ці довгоочікувані прем'єри вважаються такими, що "допоможуть оживити хворобливу кіноіндустрію". Круз, очевидно, хоче висловити свою підтримку їхнім творцям.

Я виріс, дивлячись фільми на великому екрані. Мені це подобається. Це захоплює. Це важливо для суспільства та кіноіндустрії. Я все ще ходжу в кінотеатри,

– пояснив он.

Наприкінці червня актор опублікував у своєму твітері фото із квитками на "Індіану Джонса", "Оппенгеймера" та "Барбі". Разом із ним позував і режисер "Місії нездійсненної" – Крістофер МакКуоррі. Згодом режисерка "Барбі" Грета Гервіг й зірка фільму Марго Роббі підхопили флешмоб, і показали світлини з квитками на "Індіану Джонса", "Оппенгеймера" та "Місію нездійсненну".

Знаменитості показали придбані на гучні прем'єри квитки у кіно / Фото з твіттеру

Круз подивиться фільми у різні дні

Оскільки "Барбі" та "Оппенгеймер" виходять у прокат в один день, деяким кіноманам доводиться вирішувати, який з фільмів подивитися першим. Багато хто планує подивитися стрічки одна за одною, для цього навіть придумали назву – "Барбенгеймер". А от Круз спочатку перегляне "Оппенгеймера" у п'ятницю, 21 липня, а "Барбі" – вже наступного дня, повідомляє Sydney Morning Herald.

Коли переглянути ці стрічки в Україні