Круз вже придбав квитки на фільми "Оппенгеймер" та "Барбі", прем'єра яких запланована у США на 21 липня. Раніше він подивиться у кіно й продовження історії про Індіану Джонса.
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Голлівудська зірка любить кінотеатри
Як наголосили у Sydney Morning Herald, всі ці довгоочікувані прем'єри вважаються такими, що "допоможуть оживити хворобливу кіноіндустрію". Круз, очевидно, хоче висловити свою підтримку їхнім творцям.
Я виріс, дивлячись фільми на великому екрані. Мені це подобається. Це захоплює. Це важливо для суспільства та кіноіндустрії. Я все ще ходжу в кінотеатри,
– пояснив он.
Наприкінці червня актор опублікував у своєму твітері фото із квитками на "Індіану Джонса", "Оппенгеймера" та "Барбі". Разом із ним позував і режисер "Місії нездійсненної" – Крістофер МакКуоррі. Згодом режисерка "Барбі" Грета Гервіг й зірка фільму Марго Роббі підхопили флешмоб, і показали світлини з квитками на "Індіану Джонса", "Оппенгеймера" та "Місію нездійсненну".
Знаменитості показали придбані на гучні прем'єри квитки у кіно / Фото з твіттеру
Круз подивиться фільми у різні дні
Оскільки "Барбі" та "Оппенгеймер" виходять у прокат в один день, деяким кіноманам доводиться вирішувати, який з фільмів подивитися першим. Багато хто планує подивитися стрічки одна за одною, для цього навіть придумали назву – "Барбенгеймер". А от Круз спочатку перегляне "Оппенгеймера" у п'ятницю, 21 липня, а "Барбі" – вже наступного дня, повідомляє Sydney Morning Herald.
Коли переглянути ці стрічки в Україні
- "Індіана Джонс і Реліквія долі". Фільм у прокаті ще з 29 червня, встигніть подивитися його до 19 липня.
- "Місія неможлива: Розплата. Частина І" у кінотеатрах – з 12 липня. Кінцева дата прокату наразі невідома.
- "Барбі" та "Оппенгеймер" з'являться на великих екранах в Україні 20 липня. Останній день прокату – 2 серпня.