24 Канал підготував добірку мемів з відомим голлівудським актором. Ми пояснимо, з яких вони фільмів, та що загалом означають.

Ді Капріо підіймає келих – "фішка" актора

Чи не найвідоміший мем з Ді Капріо – кадр з фільму "Великий Гетсбі", в якому його персонаж усміхається і підіймає келих мартіні, пропонуючи випити за головного героя у виконанні Тобі Магвайра.

Зазвичай цей скриншот використовують у мемах для демонстрації згоди або похвали за щось. Цікаво, що цей момент став мемом ще за рік до виходу фільму – після того, як Лео з'явився на кілька секунд у трейлері.

Легендарний момент з келихом у "Великому Гетсбі": дивиться відео

"Великий Гетсбі" – не єдиний фільм, в якому американський актор так майстерно і мемно підіймає келих. Вперше він зробив це ще у "Титаніку", на початку своєї приголомшливої кар'єри. Схожі кадри також є і у фільмах "Джанго" та "Вовк з Волл-стріт".



Ді Капріо підіймає келихи у фільмах /Колаж "Загону Кіноманів"

Кадр із фільму "Острів проклятих"

Ще одним мемом, не менш популярним, ніж тост у "Великому Гетсбі", є скриншот з психологічного трилера "Острів проклятих". На ньому герой Марка Руффало щось запитує, а Ді Капріо багатозначно мовчить у відповідь. Насправді ці кадри просто витягнули з різних моментів діалогу та склеїли, вони не йдуть у стрічці один за одним.



Кадри з "Острову проклятих", які стали мемом / Скриншот з відео

Адже у фільмі герой Лео не мовчить, а відповідає співрозмовнику на запитання про стосунки. Пояснює, що вони у нього були, але партнерка загинула, і після цього ділиться спогадами про неї. Так оригінальний кадр, який став основою для мему, насправді є сумним і аж ніяк не кумедним.

Момент з "Одного разу в Голлівуді

Ще одним популярним мемом став уривок із фільму "Одного разу в Голлівуді". Мовиться про кадр, в якому Рік Далтон зі своїм дублером Кліфом Бутом сідають дивитися фільм за участі першого, і той нарешті помічає себе в екрані.

"Мемний" уривок з "Одного разу в Голлівуді": дивіться відео:

Мем з Ді Капріо став популярним не одразу після виходу фільму, а аж через пів року. Саме тоді користувачка твітеру Анна Свонсон запостила собі цей скриншот із підписом: "Коли я помітила, що таймлайн змінився у "Маленьких жінках".



Мем з фільму Тарантіно – з чого все починалося /Скриншот

Та по-справжньому популярність у цей мем "вдихнув" користувач Майк Сколлінс. Підпис "Коли хтось сказав назву фільму в самому фільмі" зібрав величезну кількість лайків, репостів та нових інтерпретацій.

Цей мем був популярним в Україні і раніше, та після повномасштабного вторгнення Росії отримав "друге дихання". "Коли українець бачить, що в Росії щось вибухає, то знає, що скидав на це 5 гривень" – такий скриншот з Лео у поєднанні із загадковою "бабовною" не залишить байдужим нікого.



Знайоме всім українцям відчуття / Скриншот з відео "Загону Кіноманів"

Фірмове прищурення Лео в "Початку"

Ще один відомий кадр – з фільму Крістофера Нолана "Початок". Там герой Ді Капріо, намагаючись розповісти щось важливе герою Кіліана Мерфі, закриває ліве око. Цей мем став популярним з підписом We need to go deeper – він означає підозру чи недовіру. Хоча ця фраза і є концепцією самого фільму, де герої занурюються на різні рівні сну, але саме у тому уривку Ді Капріо нічого такого не казав.



"Прищурений" Леонардо Ді Капріо / Скриншот