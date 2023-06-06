Що трапилось із Тейлор Свіфт під час виступу

Зірка почала кашляти та задихатися перед більш ніж 60 000 фанатів. А все через те, що під час виконання пісні до її рота залетів жук. Цей несподіваний момент зафільмували на концерті Тейлор Свіфт у Чикаго.

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