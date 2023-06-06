Що трапилось із Тейлор Свіфт під час виступу
Зірка почала кашляти та задихатися перед більш ніж 60 000 фанатів. А все через те, що під час виконання пісні до її рота залетів жук. Цей несподіваний момент зафільмували на концерті Тейлор Свіфт у Чикаго.
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Оговтавшись, Тейлор Свіфт вирішила не приховувати, що сталось.
"Я щойно проковтнула жука", – промовила вона.
Проте Тейлор лише посміялась з цієї ситуації.
О, смачно. О Боже. Чи є шанс, що ніхто з вас не бачив цього? Все в порядку! Я буду намагатися більше цього не повторювати. У будь-якому випадку це було весело,
– додала співачка.
До речі, 33-річна володарка Греммі сама опублікувала цей ролик у себе в блозі. Користувачі в мережі підтримали Тейлор Свіфт і побажали завжди до всього ставитись з позитивом.