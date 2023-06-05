Хлопець є відданим фанатом співачки Бейонсе. Тому коли вперше потрапив на концерт кумирки у Лондоні, був на сьомому небі від щастя. Але він ще не здогадувався, що на нього чекає.

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Під час виконання хіта "Diva" зірка кинула у натовп свої концертні окуляри, які впали прямісінько в руки юнака. Та охоронці вирішили повернути назад дорогий аксесуар Бейонсе.

Для мене це був найкращий досвід у житті! Але потім охорона хотіла їх (окуляри, – 24 Канал) забрати,

– сказав Валентино.

Але попри цей конфуз, співачка неочікувано знову віддала окуляри хлопцю.

У той момент я повністю втратив контроль над своїм тілом!

– написав ошелешений фанат Бейонсе.

Реакція користувачів у мережі

Відео з щедрим вчинком виконавиці активно почали коментувати у мережі. Деякі користувачі не могли повірити у таке і розділили радість із хлопцем:

"Це так мило з її боку, що вона не забула повернути їх тобі!"

"Я б помер у той момент".

"Вона точно хотіла віддати їх саме вам!"

Шанувальник з подарунком від зірки/ @globalvalentino

До речі, пізніше Валентино дізнався, що окуляри належать бренду Off-White і коштують понад 53 000 доларів. Він полагодив лінзу, яка була пошкоджена під час кидання, і тепер каже, що буде берегти їх як найбільший скарб.