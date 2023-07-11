Як відомо, на момент зйомок п'ятої частини "Індіани Джонса" виконавцю головної ролі Гаррісону Форду було вже 80 років.

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Над проєктом працювали понад 100 художників

Омолодити його було непросто, однак для справжніх профі немає нічого неможливого. Щоб штучно омолодити археолога з батогом, команді Industrial Light and Magic знадобилося понад 100 художників, які працювали над візуальними ефектами. Було використано техніку на основі машинного навчання під назвою ILM FaceSwap.

Цифрове омолодження не є новим для команди відеоефектів Industrial Light and Magic, яка вже використовувала його у таких фільмах, як "Людина-мураха та Оса": Квантоманія" та "Ірландець". Проте супервайзери VFX Вітерст і Роберт Вівери визнали, що "Індіана Джонс і Реліквія долі" був складним завданням.

Ми знали, що повинні були використовувати всі інструменти, які у нас вже були, і розробити нові,

– сказав Вітерст Вівер.

Наприклад, команда Industrial Light and Magic використовувала кадри з попередніх фільмів "Індіани" як довідковий матеріал для машинного навчання і створила повністю комп'ютерну 3D-модель голови Гаррісона Форда вузької форми. Але це ще не все: Форд виконав різноманітні вирази обличчя.

Потім художники комбінували різні технології, щоб досягти бажаного результату. Під час зйомок команда також використовувала додаткові камери, щоб отримати достатню кількість еталонного матеріалу для подальшого створення 3D-копії голови Гаррісона Форда.

Цікаво! Сам Гаррісон Форд залишився задоволений тим, який вигляд мав молодий Інді у новому фільмі.

Що відомо про фільм "Індіана Джонс і Реліквія долі"

П'ята стрічка про археолога Індіану Джонса з'явилася на великих екранах наприкінці червня. Постарілого Індіану Джонса відвідує його хрещена дочка, втягуючи в пошуки реліквії Архімеда, механізму, здатного переміщувати в часі. За цим механізмом полюють нацисти, з якими археолог боровся в молодості, і тепер справа його життя та сама історія опиняються в небезпеці.