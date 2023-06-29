Чому варто звернути увагу на фільм-катастрофу "Вогняна пастка" та чим особливий фільм "Хто ти, Філіпе?" 24 Канал розповість, що подивитися у кінотеатрах.

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"Індіана Джонс і Реліквія долі"

Жанр, країна: екшн, бойовик, пригоди, США.

У головних ролях: Гаррісон Форд, Антоніо Бандерас, Тобі Джонс, Фібі Воллер-Брідж, Джон Ріс-Девіс, Шонетт Рене Вілсон

Режисер: Джеймс Менґолд.

У прокаті: з 29 червня до 19 липня 2023

Тривалість: 154 хвилини.

Вікові обмеження: 12+.

Події фільму розгортаються у 1969 році. Археолог Індіана Джонс непокоїться тим, що американський уряд вербує колишніх нацистів, аби перемоги СРСР у боротьбі "за космос". На літнього авантюриста чекають нові пригоди, а супроводжуватиме чоловіка його хрещена – Хелена. Разом вони протистоять Юргену Воллеру – науковцю NASA й колишньому нацисту, який прагне виправити минулі "помилки" Гітлера.

Цікавий факт! Попередні фільми франшизи сумарно зібрали у світовому прокаті майже 2 мільярди доларів при загальних витратах на виробництво у 279 мільйонів.

Дивіться офіційний трейлер "Індіана Джонс і Реліквія долі" українською:

"Вогняна пастка"

Жанр, країна: катастрофа, драма, трилер, Бельгія та Франція.

У головних ролях: Алекс Лутц, Андре Дюссольє, Лора Сепул.

Режисер: Квентін Рейно.

У прокаті: з 29 червня до 5 липня 2023.

Тривалість: 85 хвилини.

Вікові обмеження: 16+.

Фільм про сина та його літнього батька, які у буквальному сенсі опиняються у вогняній пастці. У лісі, по якому вони їдуть, спалахує сильна пожежа, утворюється затор, вибратися з якого дуже важко. Попереду та позаду – автомобілі, а їдкий дим та вогонь все ближче і ближче. Втім, головні герої не здаються і мають намір відчайдушно боротися за своє життя.

Важливо! Останнім часом Європа справді стикається зі серйозною спекою, яка відповідно спричиняє лісові пожежі.

Дивіться офіційний трейлер "Вогняна пастка" українською:

Хто ти, Філіпе?

Жанр, країна: драма, біографія, Польща.

У головних ролях: Ерик Кульм (молодший), Віктор Мотеле, Каролін Гартіг, Зое Штрауб, Сандра Джимальська, Габріел Рааб, Роберт В’єнчкєвіч, Ондрей Краус

Режисер: Міхал Квечинський.

У прокаті: з 29 червня 2023 до 05 липня 2023.

Тривалість: 125 хвилин.

Вікові обмеження: 16+.

Історична драма розповідає історію юного польського єврея Філіпа, якому дивом вдалося вибратися з гетто. Хлопець починає працювати офіціантом в елітному ресторані у Франкфурті, де йому доводиться вдавати, що він француз. Наближається кінець Третього Рейху, нацисти стають все жорстокішими, а Філіпу доводиться ухвалювати непрості рішення.

Фільм знятий за мотивами роману польського письменника Леопольда Тирманда, який є напівавтобіографічним. В оригінальній версії герої розмовляють німецькою, а інколи – французькою та польською мовами.

Дивіться офіційний трейлер "Хто ти, Філіпе?" українською: