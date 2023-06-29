Чому варто звернути увагу на фільм-катастрофу "Вогняна пастка" та чим особливий фільм "Хто ти, Філіпе?" 24 Канал розповість, що подивитися у кінотеатрах.
Цікаво Пасажир приніс проектор у літак і вирішив подивитися фільм прямо під час рейсу
"Індіана Джонс і Реліквія долі"
Події фільму розгортаються у 1969 році. Археолог Індіана Джонс непокоїться тим, що американський уряд вербує колишніх нацистів, аби перемоги СРСР у боротьбі "за космос". На літнього авантюриста чекають нові пригоди, а супроводжуватиме чоловіка його хрещена – Хелена. Разом вони протистоять Юргену Воллеру – науковцю NASA й колишньому нацисту, який прагне виправити минулі "помилки" Гітлера.
Цікавий факт! Попередні фільми франшизи сумарно зібрали у світовому прокаті майже 2 мільярди доларів при загальних витратах на виробництво у 279 мільйонів.
Дивіться офіційний трейлер "Індіана Джонс і Реліквія долі" українською:
"Вогняна пастка"
Фільм про сина та його літнього батька, які у буквальному сенсі опиняються у вогняній пастці. У лісі, по якому вони їдуть, спалахує сильна пожежа, утворюється затор, вибратися з якого дуже важко. Попереду та позаду – автомобілі, а їдкий дим та вогонь все ближче і ближче. Втім, головні герої не здаються і мають намір відчайдушно боротися за своє життя.
Дивіться офіційний трейлер "Вогняна пастка" українською:
Хто ти, Філіпе?
Історична драма розповідає історію юного польського єврея Філіпа, якому дивом вдалося вибратися з гетто. Хлопець починає працювати офіціантом в елітному ресторані у Франкфурті, де йому доводиться вдавати, що він француз. Наближається кінець Третього Рейху, нацисти стають все жорстокішими, а Філіпу доводиться ухвалювати непрості рішення.
Фільм знятий за мотивами роману польського письменника Леопольда Тирманда, який є напівавтобіографічним. В оригінальній версії герої розмовляють німецькою, а інколи – французькою та польською мовами.
Дивіться офіційний трейлер "Хто ти, Філіпе?" українською: