Зображення він проектував на простір над головою пасажирів – там, де берігають свій багаж. Відповідними кадрами поділились в Управлінні транспортної безпеки США.

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Який фільм вирішив подивитися чоловік

На опублікуваних з літака кадрах видно уривок з фільму "Патріот" із Гітом Леджером та Мелом Гібсоном у головних ролях. Це американська воєнна драма про війну за незалежність США. Також помітно, що винахідливий пасажир увімкнув субтитри. Ймовірно, щоб і інші мандрівники могли стати "гостями" цього імпровізованого кінотеатру.

Пасажир влаштував "кінотеатр" прямо на борту літака: дивитися відео

Відео облетіло мережу після допису TSA

Зазначимо, що у TSA або ж Управлінні транспортної безпеки США часто діляться в своєму інстаграмі порадами для пасажирів. Зокрема – про те, що дозволено брати у багаж, а які предмети навпаки є забороненими. Відео про чоловіка із проектором там опублікували разом із поясненням про те, як подорожувати з електронними пристроями Пасажирам нагадали, що

великі електронні пристрої дозволено перевозити у ручній поклажі, але для деяких може знадобитися додаткова перевірка;

будь-який пристрій, більший за мобільний телефон, потрібно вийняти з сумки та помістити в окремий контейнер перед перевіркою;

перевозити пристрої у заводській упаковці можна, але не виключено, що їх доведеться розпакувати, якщо для цього виникнуть підстави.

Як реагують у мережі

Реакція користувачів інстаграму доволі суперечлива. Комусь така ідея сподобалася, інші натомість не впевнені, що так справді можна робити. "Мене приклеїли б скотчем до крісла до кінця польоту, якби я так зробив", – мовиться в одному з коментарів. "Це як ті люди, щщо слухають музику на телефоні через динамік у громадському транспорті", – зауважила інша людина.