Що сталося в аеропорту

Блогерка Аліша Марі розповіла у відео, що її фотографія в паспорті змусила пропустити свій рейс. А все через те, що служба безпеки аеропорту не побачила схожості світлини з дівчиною без макіяжу. Вони сказали, що фото дуже контрастує з виглядом Аліші на момент посадки.

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Згодом їй все ж вдалося довести, що на фото – вона. Однак інцидент зіпсував дівчині настрій.

Це був принизливий досвід для мене! Як так можна робити?

– заявила Аліша.

Всупереч курйозу, дівчина з позитивом розповідає про отриманий досвід та попереджає: не варто фотографуватися на паспорт при повному параді, інакше доведеться робити експрес-макіяж для впізнаваності, як врешті зробила вона.

Чи попросила служба безпеки вибачення у Марі – не зазначається.

Реакція мережі

Відео одразу викликало ажіотаж в мережі. Багато користувачів поділилися, що мали подібний досвід, деякі обурились через поведінку працівників аеропорту.

"Колись у мене взяли паспорт і тричі дивились на фото. Мабуть, теж порівнювали. Це було смішно".

"На фото в паспорті я з високим хвостом, а зараз зробила каре. Відчуваю, що буде проблемка".

"Так що тепер, потрібно завжди літати з макіяжем на обличчі? Що за маячня?"

Чи буде тепер Аліша постійно фарбуватися перед польотами чи змінить фото – дівчина поки не вирішила.