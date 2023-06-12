Що було на відео
На 11-секундному ролику можна побачити чоловіка, який одягнений у червону футбольну форму. Під час висадки, пасажири випадково знайшли його у верхньому багажному відсіку літака, що прямував з острова Ібіца.
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Але герой відео не розгубився. Він посміхався пасажирам, які фіксували його на відео, а після цього просто вистрибнув зі свого незвичного сховища.
Ці курйозні кадри зафільмував та виклав у мережу австралійський продюсер хаус-музики Домінік Метісон.
В одну хвилину – ви в клубі на Ібіці на святкуванні парубоцької вечірки, наступної – ви прокидаєтеся в місці для багажу. 40 хлопців розважалися. Вони запхали туди свого товариша, коли літак приземлився,
– прояснив ситуацію автор ролика.
Реакція користувачів мережі
Звичайно, відео одразу стало вірусним і насмішило мережу.
- "Мені потрібно знати все про цю історію негайно. Чоловік точно тепер стане зіркою!"
- "Респект за те, що встигли на рейс".
- "Хочу так спробувати теж. Можливо, там зручно".
- "Цей політ він точно запам’ятає".
До речі, як звати горе-пасажира, в якому стані він був та чи не образився на своїх друзів – невідомо.