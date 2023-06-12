Что было на видео

На 11-секундном ролике можно увидеть мужчину, одетого в красную футбольную форму. Во время высадки пассажиры случайно нашли его в верхнем багажном отсеке самолета, следовавшего с острова Ибица.

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Но герой видео не растерялся. Он улыбался пассажирам, фиксировавшим его на видео, а после этого просто выпрыгнул из своего необычного хранилища.

Эти курьезные кадры снял и выложил в сеть австралийский продюсер хаус-музыки Доминик Мэтисон.

В одну минуту – вы в клубе на Ибице на праздновании мальчишника, в следующую – вы просыпаетесь в месте для багажа. 40 ребят развлекались. Они запихали туда своего товарища, когда самолет приземлился,

– прояснил ситуацию автор ролика.

Реакция пользователей сети

Конечно, видео сразу стало вирусным и насмешило сеть.

"Мне нужно знать все об этой истории немедленно. Мужчина точно теперь станет звездой!"

"Респект за то, что успели на рейс".

"Хочу так попробовать тоже. Может быть, там удобно".

"Этот полет он точно запомнит".

Кстати, как зовут горе-пассажира, в каком состоянии он был и не обиделся ли на своих друзей – неизвестно.