Что было на видео
На 11-секундном ролике можно увидеть мужчину, одетого в красную футбольную форму. Во время высадки пассажиры случайно нашли его в верхнем багажном отсеке самолета, следовавшего с острова Ибица.
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Но герой видео не растерялся. Он улыбался пассажирам, фиксировавшим его на видео, а после этого просто выпрыгнул из своего необычного хранилища.
Эти курьезные кадры снял и выложил в сеть австралийский продюсер хаус-музыки Доминик Мэтисон.
В одну минуту – вы в клубе на Ибице на праздновании мальчишника, в следующую – вы просыпаетесь в месте для багажа. 40 ребят развлекались. Они запихали туда своего товарища, когда самолет приземлился,
– прояснил ситуацию автор ролика.
Реакция пользователей сети
Конечно, видео сразу стало вирусным и насмешило сеть.
- "Мне нужно знать все об этой истории немедленно. Мужчина точно теперь станет звездой!"
- "Респект за то, что успели на рейс".
- "Хочу так попробовать тоже. Может быть, там удобно".
- "Этот полет он точно запомнит".
Кстати, как зовут горе-пассажира, в каком состоянии он был и не обиделся ли на своих друзей – неизвестно.