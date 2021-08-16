Представили сайт, який за мить перетворить ваші фотографії у неймовірні картини

Штучний інтелект на ваших очах перетворює фотографії в картини. Нейронна мережа дозволяє експериментувати і вносити свій внесок у створення нового сучасного мистецтва.

Paint Transformer – новий сайт, який представили азійські розробники. Це нейромережа, яка в реальному часі генерує набір штрихів, що перетворюють завантажену користувачем фотографію в картину.

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Нейронний живопис сьогодні на шляху до розвитку для всіх. Крім того, Paint Transformer вносить свій внесок у розвиток технологій до кращого. Нова програма формулює завдання, та задає прогнозування з наборами і пропозицією нової структури на основі Transformer. Згодом Paint Transformer прогнозує параметри набору штрихів за допомогою ШІ, що дає змогу отримати остаточну картину розмірами 512 * 512 майже в реальному часі.

Це просто так круто! Перший художник із штучного інтелекту! Дайте йому фотографію, і ШІ намалює це вам у прямому ефірі!

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