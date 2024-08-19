Так, пранкер зняв один зі своїх подертих кедів у нью-йоркському музеї і обдурив відвідувачів галереї, змусивши їх повірити, що це "сучасне мистецтво".

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Сталося це у всесвітньо відомому музеї Гуггенхайма в Нью-Йорку. Хлопець залишив свій поношений кед на підлозі у кутку галереї і вже незабаром навколо нього зібралася невелика група людей, яка почала розглядати його так, ніби це один з багатомільйонних експонатів музею.

Один відвідувач навіть зупинився, щоб сфотографувати залишене взуття, а інші намагалися зрозуміти зміст послання "митця".

Пранкер розіграв відвідувачів музею своїм взуттям: дивіться відео

Реакція соцмереж

Одразу після цього соцмережі вибухнули шквалом реакцій на давно обговорювану тему щодо істинної цінності сучасного мистецтва. Більшість користувачів жартують над відвідувачами музею, які намагаються знайти мистецькі витвори там, де їх ніколи не було.

Однак є й невелика частка тих, хто захищає поціновувачів "експонату" – вони вважають, що сучасне мистецтво не про самі предмети, а про зміст, який вкладає в нього кожна людина.