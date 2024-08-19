Так, пранкер снял один из своих потрепанных кедов в нью-йоркском музее и обманул посетителей галереи, заставив их поверить, что это "современное искусство".

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Произошло это во всемирно известном музее Гуггенхайма в Нью-Йорке. Парень оставил свой поношенный кед на полу в углу галереи и уже вскоре вокруг него собралась небольшая группа людей, которая начала рассматривать его так, будто это один из многомиллионных экспонатов музея.

Один посетитель даже остановился, чтобы сфотографировать оставленную обувь, а другие пытались понять смысл послания "художника".

Пранкер разыграл посетителей музея своей обувью: смотрите видео

Реакция соцсетей

Сразу после этого соцсети взорвались шквалом реакций на давно обсуждаемую тему об истинной ценности современного искусства. Большинство пользователей шутят над посетителями музея, которые пытаются найти художественные произведения там, где их никогда не было.

Однако есть и небольшая доля тех, кто защищает ценителей "экспоната" – они считают, что современное искусство не о самих предметах, а о содержании, который вкладывает в него каждый человек.