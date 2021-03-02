Попиваючи пиво на матраці: друзі загубилися в океані біля узбережжя Західної Австралії

Двоє друзів мали намір поплавати приблизно в 100 метрах від берега. Але незабаром хлопці виявили, що вітер штовхає їх на кілька сотень метрів, а потім і на декілька кілометрів від суші.

Джексон Перрі та Ноа Палмер з міста Мандура, Австралія, вирішили відпочити на океані в суботу. Вони надули матрац, взяли з собою холодильний ящик, повний пива і відштовхнулися від берега.

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Через якийсь час вони помітили, що все далі дрейфують від берега.

Ми не могли гребти проти вітру, і ми просто продовжували пливти все далі й далі. Ми лише хотіли бути на відстані не більше 100 метрів від берега, і, перш ніж ми це дізналися, ми вже вийшли в океан,

– розповів Перрі.



Друзі загубилися в океані біля узбережжя Західної Австралії / Фото news.com.au

Ситуація ускладнювалася тим, що матрац був дірявим і поступово починав тонути, тож Палмер був змушений зістрибувати кожні 10 хвилин і надувати його вручну. І хоча акули не надокучали, хлопці були стривожені, коли пиво почало закінчуватися.

У цей час їх друзі Текс і Рубен плавали уздовж берега на гідроциклі, намагаючись їх знайти. Вони навіть не могли припустити, що хлопців віднесло на 4 кілометри від берега.

Все, що ми знали, це те, що Текс був у 30-40 хвилинах їзди, і ми просто сподівалися, що він знайде нас, тому що всі наші телефони вмирають, і в цей момент ми як би хвилювалися,

– поділився спогадами про подію Перрі.



Друзі загубилися в океані біля узбережжя Західної Австралії / Фото news.com.au

Тож історія скінчилася добре. Після тригодинного дрейфування в Індійському океані Джексон та Ноа були врятовані своїми друзями. І варто додати, що вони взагалі ні про що не шкодують і кажуть, що в цілому відмінно провели час.

Обов'язково спочатку перевірте прогноз вітру. Але в іншому ми досить добре провели час,

– сказав Перрі.