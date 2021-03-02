Двое друзей собирались поплавать примерно в 100 метрах от берега. Но вскоре ребята обнаружили, что ветер толкает их на несколько сотен метров, а затем и на несколько километров от суши.

Джексон Перри и Ноа Палмер из города Мандура, Австралия, решили отдохнуть на океане в субботу. Они надули матрас, взяли с собой холодильный ящик, полный пива и оттолкнулись от берега.

Читайте также 10-секундный видеоролик с голым Трампом продали за 6,6 миллиона долларов

Через какое-то время они заметили, что все дальше дрейфуют от берега.

Мы не могли грести против ветра, и мы просто продолжали плыть все дальше и дальше. Мы только хотели быть на расстоянии не более 100 метров от берега, и, прежде чем мы это узнали, мы уже вышли в океан,

– рассказал Перри.



Друзья потерялись в океане у побережья Западной Австралии / Фото news.com.au

Ситуация осложнялась тем, что матрас был дырявым и постепенно начинал тонуть, поэтому Палмер был вынужден спрыгивать каждые 10 минут и надувать его вручную. И хотя акулы не докучали, ребята были встревожены, когда пиво начало заканчиваться.

В это время их друзья Текс и Рубен плавали вдоль берега на гидроцикле, пытаясь их найти. Они даже не могли предположить, что ребят отнесло на 4 километра от берега.

Все, что мы знали, это то, что Текс был в 30-40 минутах езды, и мы просто надеялись, что он найдет нас, потому что все наши телефоны умирают, и в этот момент мы как бы волновались,

– поделился воспоминаниями о происшествии Перри.



Друзья потерялись в океане у побережья Западной Австралии / Фото news.com.au

Так что история кончилась хорошо. После трехчасового дрейфа в Индийском океане Джексон и Ноа были спасены своими друзьями. И стоит добавить, что они вообще ни о чем не жалеют и говорят, что в целом отлично провели время.

Обязательно сначала проверьте прогноз ветра. Но в остальном мы достаточно хорошо провели время,

– сказал Перри.