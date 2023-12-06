Щоб прикрасити усю цю красу, парі знадобилося 108 000 новорічних куль і 48 000 вогників.

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Який вигляд має їхнє помешкання

Подружня розповіло, що ялинки є абсолютно у кожній кімнаті їхнього будинку, зокрема і в туалеті. В одній вітальні вони вмістили 89 дерев.

Те, що здається іншим сенсорним перевантаженням, для нас – норма. Однак на ніч мерехтливі та блискучі вогні в нашій спальні вимикаються,

– розповіли колекціонери.

Як виглядає помешкання пари / Фото Bild

Пристрасть 57-річного шеф-кухаря до колекціонування дерев почалася 12 років тому, і відтоді Томас Джеромін заразив своїм хобі дружину.

"Ми починаємо прикрашати будинок до Різдва вже в червні. Після ранкової зміни ми прикрашаємо дерева з 15:00 до вечора, а також у вихідні. Тож це незвичайне хобі не дає нам спокою щоліта", – нарікає подружжя.

Крім того, що пара встановила світовий рекорд, вони ще й радо приймають вдома гостей. Подивитися на диво-будинок приїжджають гості з усієї Німеччини і навіть з інших країн.

Раніше ми писали про канадійця, який випадково виростив гігантське цукіні. Його довжина складає 256 сантиметрів, що майже дорівнює висоти одноповерхового будинку.

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