Відомо, що його площа складає аж 9000 тисяч квадратних метрів.

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Кіберспортсменами грали у Pac-Man на фасаді казино-готелі Resorts World Las Vegas цілих 10 хвилин. І хоча вони пройшли гру недосконало, попередній рекорд їм таки вдалося побити.

Цікаво! Попередній рекорд у грі понад 2000 тисячі квадратних метрів вдалось легко побити.

Сьогодні я фактично не ношу окулярів, тому що екран такий великий, що вони мені не потрібні,

– сказав один з гравців.



У Лас-Вегасі встановили світовий рекорд / Фото Jake Lucky

Що відомо про Pac-Man Це відеогра, яка вперше вийшла в 1980 році в Японії. Її випуск змінив всю індустрію відеоігор свого часу і вплинув на різні сфери культури. Pac-Man – це кругла жовта істота, що схожа на піцу, але з очима. Завдання гравця здається простим – зібрати всі білі крапки на рівні, але він має уникати зіткнень з привидами, які усіляко намагаються його наздогнати. Рівень закінчується, коли з'їдені всі крапки.

Додамо, що раніше ми писали про туристів з Німеччини, які встановили світовий рекорд, випивши надзвичайно велику кількість пиво всього за 3 години.

Думаєте, що відчути справжню свободу і відірватися на повну можна лише у Лас-Вегасі, Монте-Карло чи Монако? Завдяки диджиталізації насолодитися гемблінгом тепер можна всюди, де є інтернет. А щоб точно не натрапити на шахраїв, рекомендуємо надавати перевагу тільки ліцензійним онлайн-казино. Наприклад, перевіреному і надійному Vulkan Casino, що зібрав сотні популярних ігор на будь-який смак.