Як не дивно, рекорд вдалося встановити у районі Плайя-де-Пальма, який відомий своїм активним нічним життям і так званим "п'яним туризмом".

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Скільки пива випили чоловіки

Аж 55 туристів з Німеччини скоординувалися через WhatsApp і зібралися в популярному закладі з конкретною метою, поставленою групою земляків за кілька місяців до цього. Вони захотіли побити рекорд з кількості випитого пива.

Цікаво! Ще у липні іншій групі німецьких туристів вдалося випити 1 111 пляшок пива за 3 години.

Саме цей рекорд і захотіли побити наші герої. Понад 50 туристів випили за 3 години 1254 бокали пива. За них вони заплатили 2 380 євро.

Спроба встановити світовий рекорд почалася о 10:30 ранку і закінчилася близько 13:00 дня. Всі туристи залишилися задоволені результатом і провели залишок дня в іншому пляжному пабі, святкуючи свій успіх.

Усе пройшло організовано, ніхто не розгубився і не вийшов за рамки. Це була дійсно чудова група, і було дуже весело,

– сказав 62-річний організатор рекордної спроби та німецький бізнесмен Кай Уве Кахманн.

У середньому членам групи вдавалося випивати щонайменше 10 пляшок пива на годину, а середнє споживання пива на людину за дві з половиною години становило 22 пляшки.



В Іспанії туристи побили світовий рекорд з кількості випитого пива / Фото Oddity Central

Раніше ми писали про кіпріота, який вразив запальним танцем з 319 келихами на голові. Цю навичку кіпріот розвивав майже 30 років. У такий спосіб він побив світовий рекорд.