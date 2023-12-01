Як наслідок – довжина її волосся становила 236,22 сантиметра.

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Що відомо про жінку-рекордсменку

46-річна Сміта живе в Індії. Вона зізналася, що відрощувати волосся її надихнули довгі зачіски гінді-актрис 1980-х років.

В індійській культурі богині традиційно мали дуже довге волосся. У нашому суспільстві стригти волосся вважається поганим тоном, тому жінки відрощували волосся. Довге волосся підкреслює жіночу красу, – пояснила вона.

Жінка розповіла, що за таким волоссям потрібно добре доглядати. Вона двічі на тиждень ходить у салон, де їй миють волосся, сушать, розплутують та вкладають його. Щоразу це займає до трьох годин. Перші 30 – 45 хвилин йдуть на миття, потім вона використовує рушник для сушіння і розправляє волосся руками, що зазвичай займає дві години.

"Я дбатиму про своє волосся так довго, як зможу. Я ніколи не буду стригти волосся, тому що моє життя – у моєму волоссі. Я хочу, щоб моє волосся росло ще більше, і подивимося, як довго я зможу з ним справлятися", – сказала вона.

Як жінка доглядає за волоссям: дивіться відео

Раніше ми писали про блогерку з Болгарії Андреа Іванову. Вона і так вже є рекордсменкою і має найбільші у світі губи. Попри це, вона хоче вдатися до нових змін. Цього разу вона прагне збільшити вилиці, адже вони на фоні її гігантських губ просто "губляться". Однак лікарі відмовляються робити їй ін'єкції в обличчя, оскільки це може бути смертельним.