Однак лікарі відмовляються робити їй ін’єкції в обличчя, оскільки це може бути смертельним.

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Який зараз вигляд має дівчина

Андреа Іванова вже витратила близько 1600 фунтів стерлінгів на філери для зміни свого обличчя, включаючи:

збільшення вилиць,

підборіддя,

корекція форми щелепи,

губ.

Однак лікарі попереджають, що додаткова ін'єкція може бути небезпечною та навіть фатальною.

Болгарська блогерка розпочала косметичні процедури ще у 2018 році з бажанням набути схожість на ляльку Bratz. Вона вже стала володаркою найбільших у світі накачаних губ. Зараз молода жінка націлюється на новий рекорд, нехтуючи попередженнями лікарів щодо ризиків, пов'язаних з подальшими ін'єкціями в її обличчя.

Окрім найбільших губ у світі, я хочу мати ще й найбільші вилиці. Наразі мені зробили чотири ін’єкції гіалуронової кислоти в мої вилиці, але я зроблю ще дві,

– сказала дівчина.



Зміни в зовнішності Андреа протягом 6 років / Фото Mirror

Дівчина хоче ще збільшити губи

Також вона не збирається припиняти збільшення губ і вже запланувала кілька процедур для цього.

Мої губи все ще недостатньо великі, і я хочу, щоб вони були набагато більшими, ніж зараз. Кожного місяця я буду отримувати більше філерів. Скрізь є багато негативних коментарів про мене, і багато людей також не схвалюють моє нове збільшене підборіддя,

– поскаржилася дівчина.

Цікаво, що попри велику кількість бьюті-процедур, дівчина не може знайти кохання. Раніше через її зовнішній вигляд дівчині відмовили в участі шоу "Холостяк" у Болгарії.