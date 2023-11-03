Чоловік вже подав заявку до Книги рекордів Гіннеса, щоб його цукіні були сертифіковані як найдовші у світі.

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Відомо, що донині найдовшим у світі цукіні був овоч Джоноа Джованні з Онтаріо. Він вирости цукіні довжиною 252 сантиметрів. Сталося це ще у 2014 році. Що ж, схоже, його рекорд скоро поб'ють.

Я не починав спеціально вирощувати найдовші цукіні. Просто так вийшло, що він опинився на новій ділянці, на якій я ніколи раніше не вирощував. Ґрунт дуже добре підійшов для цього. Це приголомшливо,

– сказав Д'Анджела.

Він сказав, що зберігає величезні кабачки у своєму гаражі, доки не отримає відповіді від Книги рекордів Гіннеса.

"Коли наступного року в Торолді відкриють фермерський ринок, я маю привезти його туди", – сказав він.



Гігантський овоч / Фото ThoroldToday

Раніше фермер з Міннесоти Тревіс Гінгер зміг виростити гігантський гарбуз. Його вага становить 1246 кілограмів.Він зайняв перше місце на 50-му щорічному зважуванні гарбузів на Чемпіонаті світу у Каліфорнії.