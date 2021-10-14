Помідорна кров: Heinz представив "кривавий кетчуп" до Гелловіну
Джерело:Heinz
На передодні свята Всіх Святих компанія Heinz випустила колекційну обмежену серію кетчупу. Це класична продукція, яку можна використати як макіяж або підробну кров для святкування Гелловіну.
HEINZ Tomato Blood – найулюбленіший кетчуп Америки. який повернувся у новому костюмі. Випуск святкового набору бренду присвячений вечору всіх святих – Гелловіну.
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Найстрашніший соус, який можна додати до обіднього столу, буде присутня в продуктових магазинах і на сайті HeinzHalloween.com протягом усього жовтня. Крім пляшки кетчупу Tomato Blood, набір включає:
- палітру для макіяжу;
- набір кистей;
- губку і піпетку;
- лист зі стразами;
- тату-лист;
- зуби вампіра;
- моторошні накладні вії.
Таким чином HEINZ дарує фанатам можливість повністю зануритися в атмосферу Гелловіну.
Ми вважаємо, що якщо у вас є HEINZ, у вас є костюм! Цей Гелловін нічим не відрізняється, і ми з нетерпінням чекаємо чарівно моторошних костюмів, які люди придумують, використовуючи кетчуп з томатною кров'ю HEINZ,
– заявили у компанії.
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