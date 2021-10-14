Помідорна кров: Heinz представив "кривавий кетчуп" до Гелловіну

14 жовтня 2021 , 17:24
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Джерело:

Heinz

На передодні свята Всіх Святих компанія Heinz випустила колекційну обмежену серію кетчупу. Це класична продукція, яку можна використати як макіяж або підробну кров для святкування Гелловіну.

HEINZ Tomato Blood – найулюбленіший кетчуп Америки. який повернувся у новому костюмі. Випуск святкового набору бренду присвячений вечору всіх святих – Гелловіну.

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Найстрашніший соус, який можна додати до обіднього столу, буде присутня в продуктових магазинах і на сайті HeinzHalloween.com протягом усього жовтня. Крім пляшки кетчупу Tomato Blood, набір включає:

  • палітру для макіяжу;
  • набір кистей;
  • губку і піпетку;
  • лист зі стразами;
  • тату-лист;
  • зуби вампіра;
  • моторошні накладні вії.

Таким чином HEINZ дарує фанатам можливість повністю зануритися в атмосферу Гелловіну.

Ми вважаємо, що якщо у вас є HEINZ, у вас є костюм! Цей Гелловін нічим не відрізняється, і ми з нетерпінням чекаємо чарівно моторошних костюмів, які люди придумують, використовуючи кетчуп з томатною кров'ю HEINZ,
– заявили у компанії.

 

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Автор: Тата Шаргородська