Коли поліцейський намагався закрити їхню галасливу вечірку, жінки прийняли його за стриптизера.
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Вони дуже зраділи і почали верещать від захоплення.
"Стриптизер! Стриптизер!", – вигукували захоплені жінки. За мить її подружки почали танцювати навколо копа та тверкувати.
Одна з учасниць вечірки навіть зняла це на відео. На жаль, його видалили з тіктока, однак на кадрах був момент, коли правоохоронець вривається через парадні двері. Після шалених танців поліцейський у шоковому стані втік з вечірки.
Він просто пішов, тому що всі навколо нього почали тверкувати,
– розповіла учасниця вечірки.
Користувачі соцмереж посміялися з такого курйозного інциденту. Дехто заявив, що був би радий опинитися на місці поліцейського.
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