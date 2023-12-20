Відомо, що на аукціоні за маску віддали 4,2 мільйона євро.

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Усвідомивши свою помилку, пара одразу ж звернулася до суду. У своїй заяві вони стверджували, що сталася "помилка автентифікації", також вони запевняли, що покупець маски знав про її реальну вартість під час покупки.

Проте суд відхилив прохання, заявивши, що пара навіть не спробувала оцінити маску перед продажем, а також додав, що їхній позов характеризувався "недбалістю та легковажністю", тож грошей їм ніхто не винен. Суд також постановив, що торговець антикваріатом не розумівся на африканській культурі та не обманював їх.

У чому унікальність цієї маски

Африканська маска довгі роки пилилася на горищі пари. Однак згодом подружжя вирішило продати її за 150 євро. Вони не знали, що маска належала предкові, який був губернатором колоніальної епохи в Африці.

Аукціоністи описали її як "надзвичайно рідкісну маску XIX століття, власність таємного товариства народу Фанґ у Габоні", етнічної групи банту. Таких предметів існує близько десяти.

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