Водночас зміст таблички дещо лякає, адже на ньому написано прокляття із закликами до сатани та двох інших дияволів.

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Що написано на табличці

Послання на табличці написано готичним шрифтом і спрямоване на жінку, на ім'я Талеке та чоловіка, на ім'я Хінрік (Генріх). Дияволи, до яких зверталися у проклятті – Вельзевул і Берит.

Довідка. Вельзевул у ранньохристиянській релігії – володар демонів, друга фігура в пеклі, найближчий соратник і співправитель сатани-Люцифера, Берит – демон, що управляє 26 легіонами духів.

Відомо, що ще у давнину так звані таблички з прокляттями ховали там, де їх було важко або неможливо знайти. Також на місці будівництва ратуші команда археологів виявила 6 середньовічних будинків і кілька підвалів.



Археологи знайшли у вбиральні XV століття табличку з прокляттям / Фото Аrkeonews

Знахідка вкрай унікальна, оскільки таблички із прокляттями були розповсюджені в античні часи приблизно від 800 до 600 років до нашої ери в грецьких і римських регіонах, повідомив керівник розкопок Йорг Ансорге.

Раніше чоловік з Австралії знайшов у міському парку Меріборо камінь, схожий на золото. Він приніс його додому, але згодом з'ясувалася, що його знахідка насправді значно цінніша. Коли чоловік не зміг самотужки розколоти породу, він відніс камінь у місцевий музей, щоб нарешті з'ясувати, з чим мав справу.