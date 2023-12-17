Жінка не розгубилася та відразу почала знімати побачене на камеру.

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Відзняті кадри вона опублікувала у тіктоці. Ролик швидко став вірусним і набрав 6,8 мільйона переглядів. На опублікованих кадрах видно як між гілок різдвяного дерева, прикрашеного іграшками та гірляндами, ховається живий опосум

Що знайшла жінка: дивіться відео

За словами Брет, коли вона повернулася з роботи, то почула дивні звуки, які лунали з кімнати. Спочатку жінка подумала, що то бешкетує її кіт або собаки, але згодом побачила "довгий щурячий хвіст", що стирчав із дерева. Дику тварину вдалося вигнати на вулицю.

Я люблю тварин. Могла б залишити того опосума собі, якби він не смердів так страшно,

– запевнила жінка.

Аби підняти різдвяний настрій Укрзалізниця анонсувала останній ретро-тур у 2023 році. Людей запрошують встигнути здійснити зимову мандрівку найдовшою вузькоколійкою в Європі на чолі зі справжнім 70-річним паровозом. Відбудеться вона вже зовсім скоро – 16 грудня.