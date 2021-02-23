Подружня пара відсвяткувала річницю і залишила величезні чайові ресторану: зворушлива історія

Щороку 12 лютого до ресторану Club Lucky у Чикаго приходить подружня пара. Вони відвідують той самий заклад, приходять у той самий час, і сідають за той самий столик уже протягом 20 років. Це не випадково – саме тут у 2001 році відбулося їхнє перше побачення.

Цього року пара вирішила на свою річницю зробити подарунок улюбленому ресторану. Після вечері вони залишили "на чай" 2 тисячі доларів (понад 55 тисяч гривень). При цьому їхній рахунок склав всього 137 доларів (3800 гривень).

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Бармен Едді Круз розповів, що був ошелешений, коли побачив суму чайових, яку залишило подружжя працівникам. До щедрого бонусу вони залишили ще й зворушливе повідомлення.

Дякуємо за 20 років прекрасних спогадів, чудової їжі та відмінного обслуговування. Дякуємо вам усім,

– написали вони на чеку.

Власник закладу Джим Хіггінс розповів, що величезну суму чайових розділили серед усіх працівників, а також подякував парі на фейсбук-сторінці ресторану.

Для нас велика честь бути особливою частиною життя цієї пари і ми дуже вдячні за їхню щедрість! У цей складний час ви миттєво покращили настрій усім нашим працівникам! Ми не можемо знайти слів, аби достойно вам подякувати,

– написав власник Club Lucky.