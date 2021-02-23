Ежегодно 12 февраля в ресторан Club Lucky в Чикаго приходит супружеская пара. Они посещают то же заведение, приходят в то же время, и садятся за тот же столик в течение уже 20 лет. Это не случайно – именно здесь в 2001 году состоялось их первое свидание.

В этом году пара решила на свою годовщину сделать подарок любимому ресторану. После ужина они оставили "на чай" 2 тысячи долларов (более 55 тысячи гривен). При этом их счет составил всего 137 долларов (3800 гривен).

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Бармен Эдди Круз рассказал, что был ошарашен, когда увидел сумму чаевых, которую супруги оставили работникам. В добавок к щедрому бонусу они оставили еще и трогательное сообщение.

Спасибо за 20 лет прекрасных воспоминаний, вкуснейшей пищи и отличного обслуживания. Спасибо вам всем,

– написали они на чеке.

Владелец заведения Джим Хиггинс рассказал, что огромную сумму чаевых разделили на всех работников, а также поблагодарил пару на фейсбук-странице ресторана.

Для нас большая честь быть особенной частью жизни этой пары и мы очень благодарны за их щедрость! В это сложное время вы мгновенно улучшили настроение всем нашим работникам! Мы не можем найти слов, чтобы достойно вас поблагодарить,

– написал владелец Club Lucky.